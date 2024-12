SALERNITANA NEL CAOS COLANTUONO GETTA LA SPUGNA PETRACHI RIFLETTE

Molto preoccupante l’involuzione tecnica e caratteriale, per una scossa che non è mai arrivata, dopo l’addio di Martusciello. Con la risoluzione contrattuale ovviamente Colantuoni non ricoprirebbe più il ruolo di responsabile di settore giovanile, insomma uscirebbe definitivamente dal club.

A riflettere in questo ore è anche Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo avrebbe ancora la fiducia del club, come si è intuito dalle parole di Milan, e ha già iniziato a muoversi sul mercato, ma vorrà ben comprendere a che condizioni e che budget avrà, soprattutto per l’allenatore. Insomma Petrachi vuole garanzia economiche. Se non dovesse essere così, allora potrebbe arrivare il passo indietro.

