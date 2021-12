Il direttore di Telecolore e giornalista del Corriere dello Sport Franco Esposito ha parlato dell’attuale momento della Salernitana. “Mancano quattro giorni alla scadenza ritenuta improrogabile dalla Federazione, ci sono molte notizie che si susseguono ed è necessario usare il condizionale ricordando che quanto si dice oggi potrebbe essere smentito tra mezz’ora. Si parla di ostacoli alti e paletti numerosi. Secondo i trustee agire così sia l’unica strada per garantire sicurezza al club anche in ottica futura, chi invece vuole acquistare ritiene che il modus operandi non consentirà di vendere. Non conosciamo le carte, non abbiamo accesso alla Data Room e non sappiamo quale sia la verità. Ieri ho sentito tanti protagonisti di questa vicenda, tutti dicono che domani o dopodomani al massimo faranno un’offerta. E’ evidente che si aspettava questa giornata per ridefinire il tutto in modo concreto leggendo una documentazione più dettagliata e precisa. Stando a quanto filtra le proposte dovrebbero essere tre, ma non è escluso ce ne siano altre.

Quanto vi dico è stato verificato personalmente. Vi confermo che Implenia è interessata alla Salernitana, alle spalle c’è un noto avvocato con un passato nel mondo del calcio che ha contattato professionisti salernitani con tanto di scambi di email. Questo gruppo affiderebbe a Walter Sabatini il ruolo di direttore generale, il suo calcio è distante anni luce dal modo di calcio di intendere di Castori e, se l’offerta andasse in porto, si andrebbe su altre piste. Mai come ora occhio alle smentite di rito. Poi c’è il gruppo che fa capo a Domenico Cerruti e a Francesco Agnello che, a sua volta, non esclude di acquisire una quota di maggioranza. Stamattina ci sarà un appuntamento nello studio del notaio Paolo Martino di Roma, potrebbero confrontarsi con un gruppo di imprenditori romani e con una società che si occupa di energie rinnovabili. Infine c’è il fondo lussemburghese guidato dall’imprenditore Francesco Di Silvio, si parla con insistenza di offerta da 40 milioni di euro e ci sono avvocati che hanno chiesto chiarimenti ai trustee. C’è stato un battibecco rispetto alle garanzie, la famosa caparra del 5% . Ricorderete tutti il comunicato stampa emesso dai trustee con minacce di denuncia all’autorità giudiziaria. Isgro e Bertoli dicevano di aver interpellato la banca austriaca senza avere riscontro sulla fideiussione, Console & Partners hanno chiarito che la banca di riferimento fosse un’altra. Poi c’è l’ancora di salvataggio lanciata dal notaio Orlando e dall’avvocato Tedesco. Si rispetteranno i criteri di solidità e indipendenza, pur con una cifra nettamente inferiore alle altre. Ci saranno assegni circolari. Oggi può sembrare una operazione complessa, dico però che due stimati professionisti non hanno motivo di farsi pubblicità ma amano la Salernitana e sono pronti a mettere in gioco risorse personali. I trustee hanno già dato risposta, faranno offerta e interverranno ufficialmente qualora bocciassero le altre proposte che, al netto di smentite di rito, esistono”.