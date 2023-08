SALERNITANA PAREGGIO CON L’UDIENSE IN RIMONTA

Non arriva la vittoria per Salernitana e Udinese, che non si fanno male nella sfida dell’Arechi. Silvestri e Ochoa sono i grandi protagonisti a Salerno, in un match che si conclude sull’1-1 e con tanto nervosismo nel finale. Succede tutto nella ripresa, col gran tiro al volo di Samardzic (57′) e il pareggio di Dia (72′). Primo punto per i friulani mentre la Salernitana, reduce dal pari con la Roma, sale a quota due in classifica.

LA PARTITA

Salernitana e Udinese non si fanno male, dopo una sfida vibrante e ricca di occasioni: finisce 1-1 all’Arechi, con le reti di Samardzic (57′) e Dia (72′). Sottil non può schierare Beto, che sta svolgendo le visite mediche con l’Everton, e battezza una nuova Udinese: con Thauvin c’è Lucca, che debutta in Serie A. Sono i friulani a partire meglio ed avere la prima occasione, con Walace che manca completamente la porta. Decisamente meglio Pirola, che sfiora la rete con un siluro dalla distanza e suona la carica per la Salernitana, pericolosa anche con Bohinen al 38′. La chiusura di tempo è tutta bianconera, con Ochoa a a salvare sul colpo di testa di Lucca (44′) e sul fuoco amico di Pirola (48’pt). Si va così al riposo sullo 0-0, che viene subito messo in pericolo da Thauvin: la sua botta dalla distanza viene respinta coi pugni da Ochoa. Il messicano non può nulla, però, sulla conclusione al volo di Samardzic al 57′: Lucca spizza per il serbo, che insacca con un tiro di ottima fattura l’1-0. I friulani vanno subito vicini al bis con Lovric, ma Kastanos li spaventa e impegna Silvestri. La conclusione del cipriota è la “sveglia” che aspettava la Salernitana, che infatti pareggia al 72′: Candreva imbuca per Dia, che beffa il portiere sul primo palo e insacca l’1-1. I campani sfiorano anche il ribaltone col siluro di Martegani e con Candreva, che impegna nuovamente Silvestri. Ha una chance anche Jovane Cabral, prima che il nervosismo si impadronisca dei giocatori. Finisce 1-1 tra Salernitana e Udinese: i campani salgono a quota due punti, primo punto invece per i friulani dopo il tonfo contro la Juventus.

