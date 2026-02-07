7 Febbraio 2026

SALERNITANA RAFFAELE VERSO L’ESONERO; A RISCHIO ANCHE IL DS FAGGIANO

admin 7 Febbraio 2026

Giuseppe Raffaele

 è più che in bilico, siamo ai titoli di coda. L’ultima sconfitta ha lasciato il segno e la società ha deciso di non aspettare oltre. La soluzione interna che porta a Guglielmo Stendardo resta, al momento, la pista più concreta e la strada sembra tracciata, nonostante i timidi rumors su Guido Pagliuca. Stendardo conosce l’ambiente e rappresenterebbe la continuità immediata per provare a scuotere un gruppo apparso spento e totalmente scollegato. Cosa succede ora? In mattinata è previsto un vertice societario d’urgenza per decidere il da farsi e formalizzare le scelte. Ma attenzione, perché il ribaltone potrebbe non fermarsi alla panchina: anche la posizione del DS Faggiano è sotto esame. Avendo scelto lui Raffaele, il direttore sportivo potrebbe pagare in prima persona il fallimento tecnico del progetto. Situazione caldissima, sono previsti aggiornamenti a breve.

