SALERNITANA RAFFAELE VERSO L’ESONERO; A RISCHIO ANCHE IL DS FAGGIANO

Giuseppe Raffaele

è più che in bilico, siamo ai titoli di coda. L’ultima sconfitta ha lasciato il segno e la società ha deciso di non aspettare oltre. La soluzione interna che porta a Guglielmo Stendardo resta, al momento, la pista più concreta e la strada sembra tracciata, nonostante i timidi rumors su Guido Pagliuca. Stendardo conosce l’ambiente e rappresenterebbe la continuità immediata per provare a scuotere un gruppo apparso spento e totalmente scollegato. Cosa succede ora? In mattinata è previsto un vertice societario d’urgenza per decidere il da farsi e formalizzare le scelte. Ma attenzione, perché il ribaltone potrebbe non fermarsi alla panchina: anche la posizione del DS Faggiano è sotto esame. Avendo scelto lui Raffaele, il direttore sportivo potrebbe pagare in prima persona il fallimento tecnico del progetto. Situazione caldissima, sono previsti aggiornamenti a breve.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...