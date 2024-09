La Salernitana ha perso il ricorso contro la squalifica di Kallon per quattro giornate. La decisione è stata presa oggi dalla Corte Sportiva d’Appello. Il calciatore potrà tornare in campo contro il Palermo il 6 ottobre, ma sarà disponibile per la gara di Coppa Italia contro l’Udinese.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...