SALERNITANA RIBALTONE A TRAPANI 1-2

Al Provinciale la Salernitana supera il Trapani in rimonta e torna al successo. Al 10’ la prima occasione della gara è per i granata: cross arretrato di Villa per Lescano che dal limite dell’area calcia a pochi centimetri dal palo. Al 13’ rispondo subito i padroni di casa con la conclusione di Stauciuc, Donnarumma respinge in angolo. Al 22’ calcio di rigore per il Trapani: dal dischetto va Celeghin che porta in vantaggio i suoi. Al 38’ siciliani pericolosi con la girata di Aronica, miracoloso Donnarumma. Al 40’ tentativo di Ferraris, blocca Galeotti. Al 3’ della ripresa pareggio Salernitana: Ferrari stoppa la palla, si allarga e lascia partire una sassata che si infila sotto la traversa. Al 10’ granata pericolosi: cross di de Boer e colpo di testa di Ferraris, salva tutto Galeotti che evita il gol e spedisce in angolo. Al 27’ ancora granata in avanti con Ferraris che calcia dal limite, Galeotti devia in angolo. Al 31’ grande azione della Salernitana: assist di Ferrari per Ferraris che tenta la conclusione a giro, ancora Galeotti salva il risultato. Al 34’ è sempre Ferraris a concludere dal limite, respinge lateralmente l’estremo difensore avversario. Al 48’ arriva il gol vittoria per la Salernitana: cross di Ferrari e tocco vincente col petto di Boncori che vale tre punti fondamentali per i granata.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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