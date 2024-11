SALERNITANA RITIRO ANTICIPATO

Piove a dirotto sul prato dell’Arechi che ospita la Salernitana per il secondo test amichevole con la Primavera di Luca Fusco in appena quattro giorni (4-0 con doppiette di Verde e Wlodarczyk). L’umore però è cupo proprio come il cielo plumbeo che accompagna la squadra granata nella marcia d’avvicinamento verso l’esordio di Stefano Colantuono a Reggio Emilia con il Sassuolo. Perché l’infermeria continua a cancellare calciatori dalla lista dei disponibili per l’allenatore romano, riducendo (e non di poco) il margine di manovra in termine di formazione.

Il tecnico ha deciso di anticipare di ventiquattro ore il classico ritiro prepartita. La partenza per l’Emilia è stata anticipata già a domani, dopo la seduta mattutina in programma nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy in questi minuti. Una scelta che Colantuono ha proposto alla dirigenza e accolta positivamente. Servirà grande tranquillità in vista di un debutto difficile.

