SALERNITANA-SASSUOLO 3-0 OTTAVO RISULTATO UTILE PER I GRANATA TUTTE LE STATISTICHE/E LE FOTO DELLA PARTITA

La Salernitana è rimasta imbattuta in otto partite di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A (2V, 6N).

• Dall’arrivo di Paulo Sousa alla Salernitana, i campani hanno perso solo uno dei nove match in Serie A (2V, 6N), solo Lazio e Fiorentina sono imbattute nel periodo.

• Solo Khvicha Kvaratskhelia (cinque) ha sia segnato che fornito assist in un singolo match più volte di Boulaye Dia (quattro) in questa stagione di Serie A.

• Boulaye Dia (11 reti) è uno degli unici due giocatori della Salernitana ad aver segnato più di 10 gol in una singola stagione di Serie A, insieme a Marco Di Vaio (12 nel 1998/99).

• Solo Roma e Atalanta (otto entrambe) hanno segnato più gol da fuori area della Salernitana (sette) in questo campionato.

• La Salernitana è la squadra che ha segnato almeno due gol nei primi 20 minuti in più match diversi in questa stagione di Serie A (tre, in precedenza ad agosto 2022 v Sampdoria e a gennaio 2023 v Lecce).

• Nessuna squadra ha subito più gol da fuori area del Sassuolo nella Serie A 2022/23 (nove, al pari della Salernitana).

• Il Sassuolo ha subito due gol nei primi 20 minuti di gioco per la seconda volta in questo campionato, la prima contro il Napoli lo scorso 29 ottobre.

• Entrambi i gol di Lorenzo Pirola in Serie A sono arrivati di testa nei primi 10 minuti di gioco, il primo era arrivato sempre all’Arechi contro il Bologna lo scorso 18 marzo.

• I tre gol di Lassana Coulibaly in Serie A sono tutti arrivati in questa stagione all’Arechi (in precedenza v Monza e Cremonese).

• 100ª gara per Jeremy Toljan in Serie A, tutte con la maglia del Sassuolo. Presenza numero 150 per Gian Marco Ferrari con il Sassuolo in Serie A.

