SALERNITANA SCONFITTA A CESENA 2-0 SITUAZIONE IMBARAZZANTE

Cielo plumbeo su Cesena con una leggera pioggia. Primi minuti in silenzio per lo sciopero del tifo bianconero. Primo squillo di La Gumina, para Christensen. Risponde Verde su punizione blocca Klinsmann. Dopo una pressione dei romagnoli, ancora punizione di Verde che centra il palo. Dall’altro lato uscita a vuoto di Christensen, Shpendi non ne approfitta. Sotto la mezz’ora Cerri di testa impegna il portiere cesenate. Cerri si costruisce una buona opportunità, la difesa respinge. Nel finale ancora Cerri di testa non inquadra lo specchio. Corazza trova un varco interessante, tiro a giro che Ghiglione corregge in porta. Rete annullata per off-side. Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Il Cesena inserisce Bastoni per Saric. Dopo 5 minuti rigore per il Cesena: scambio nello stretto tra Bastoni e Shpendi, l’attaccante romagnolo calcia a rete, Ferrari in spaccata devia con il braccio. Il Var annulla il penalty. Dentro Antonucci e Tavsan fuori Shpendi e Berti. Al 63’ Cerri si libera e mette basso al centro per Corazza che mette dentro, ma l’arbitro annulla per una sbracciata dell’attaccante granata. Breda inserisce Njoh per Corazza. Nel Cesena dentro Russo per La Gumina. Giallo per Antonucci per fallo su Bronn. Occasionissima proprio per Antonucci, vola Christensen. Giallo anche per Mangraviti. Nei granata dentro Raimondo e Tongya per Verde e Soriano. Mischia in area cesenate, trattenuta a Ferrari rivista al Var e rigore per i granata. Cerri dal dischetto, parata di Klinsmann. Fuori Ceesay dentro Francesconi. Sul capovolgimento corner bianconero e Prestia di testa porta in vantaggio i romagnoli con un’inzuccata veemente. Dentro Hrustic e Tello per Amatucci e Zuccon. Giallo anche per Lochoshvili. Sei di recupero. La Salernitana tenta il forcing, in contropiede il Cesena con Francesconi e Antonucci raddoppia. Finisce cosi.

