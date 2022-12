SALERNITANA, SI CERCA IL PORTIERE PER L’IFORTUNIO DI SEPE

La risonanza magnetica ha indicato la strada di mercato: la priorità è il portiere, perché Sepe dovrà stare lontano dai pali granata per almeno due mesi. La lesione muscolare che si è procurato al polpaccio destro è di grado elevato. La Salernitana gli ha fatto iniziare il protocollo riabilitativo ma è chiaro che in questo momento il ds De Sanctis ha avviato un giro d’orizzonti, alla ricerca del nuovo titolare.

Nuovi obiettivi alla ricerca di soluzioni obbligate. Cambia il mercato della Salernitana, non per scelta ma per necessità. Rispetto ad un mese fa, gli infortuni di Mazzocchi e Sepe modificano le strategie del club granata che ha messo in cima alla lista un portiere e un esterno ma segue anche altri obiettivi. Come un centrocampista che possa dare soluzioni di gioco alternative. Non è un mistero l’interessamento per Diego Demme, ne hanno parlato di persona in Turchia De Sanctis e Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli ha manifestato perplessità alla cessione, quindi al momento Demme non lascia gli azzurri ma nei prossimi giorni potrebbe aprirsi uno spiraglio.

Nel frattempo la Salernitana non sta a guardare e segue altri giocatori. Si è riaperta la pista Djuricic, seguito già in estate su indicazione di Nicola. Il serbo ha sempre giocato con la Sampdoria nelle quindici partite di campionato segnando anche due gol ma a gennaio potrebbe cambiare squadra. La soluzione Salerno piace a Djuricic, con lui la Salernitana avrebbe maggiore qualità nella manovra offensiva e potrebbe giocare anche con il trequartista. In avanti resta in piedi l’ipotesi del ritorno di Djuric che il Verona è disposto a cedere. Un altro ritorno potrebbe essere quello di Zortea che ha trovato poco spazio all’Atalanta. per lui 8 presenze (solo una da titolare) con la Dea che sta pensando di accorciare i tempi del trasferimento in prestito a Salerno. In difesa i primi nomi sono quelli di Nuytinck dell’Udinese e di Ceccherini del Verona. Contemporaneamente si ragiona anche sulle uscite. Bonazzoli è in partenza ma con nessuna delle società interessate si è trovato un accordo.

