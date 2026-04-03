SALERNITANA SI FERMA CAPOMAGGIO RIENTRO PER IL FINALE DI STAGIONE

Galo Capomaggio ha già chiuso la stagione regolare. La lesione di medio grado al soleo sinistro manda ko il centrocampista argentino che salterà le gare in programma ad aprile e mette nel mirino i playoff. Serse Cosmi recupera Antonucci, Arena, Berra e Golemic e per il derby di Pasquetta col Benevento pensa a qualche novità in formazione. 4-3- 3 e 3-5-2 sono i moduli che il tecnico ha finora attuato con più continuità e potrebbe essere questo il ballottaggio della vigilia dal punto di vista dell’impostazione generale che Cosmi intenderà dare alla squadra. Con la difesa a 4, Cabianca ed Anastasio sarebbero i terzini ai lati dei due centrali, Matino e Golemic. Con la difesa a tre, invece, Cabianca e Villa potrebbero giocare sulle fasce

. In mezzo al campo potrebbe essere ancora schierato da titolare Di Vico, sempre più centrale nell’idea tattica e nelle gerarchie di reparto di Cosmi. Tascone, Carriero, Gyabuaa, De Boer potrebbero contendersi le altre due maglie. In attacco la certezza è rappresentata da Lescano. Achik e Ferraris potrebbero giocarsi una maglia da seconda punta in caso di 3-5-2 o essere schierati contemporaneamente se la scelta iniziale dovesse ricadere sul 4-3-3. Molina, Ferrari ed Antonucci sanno che dovranno farsi trovare pronti. Ancora ai box Inglese che spera di rientrare prima della fine della stagione regolare. L’attaccante ex Parma è fermo dal match interno col Trapani dello scorso dicembre e la prossima settimana la Salernitana affronterà il Benevento e poi sarà di scena proprio in casa dei siciliani.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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