SALERNITANA SI FERMA TORREGROSSA DOMENICA ARRIVA IL BARI

Tegola per la Salernitana che perde l’attaccante Ernesto Torregrossa. Il bomber questa mattina ha svolto gli esami strumentali presso il centro Check Up di Salerno che hanno evidenziato una lesione al muscolo soleo di sinistra. Il calciatore ha già cominciato il protocollo riabilitativo. Dovrebbe restare ai box almeno un mese.

La Salernitana, intanto, ha svolto questa mattina il secondo allenamento settimanale nella marcia di avvicinamento al match di domenica (ore 17:15) allo stadio Arechi contro il Bari. Presso il centro sportivo “Mary Rosy”, gli uomini di mister Martusciello sono stati divisi in due gruppi e hanno svolto lavoro di forza in palestra seguito da lavoro tattico e partitella. Seduta differenziata per Luigi Sepe e Franco Tongya. Jeff Reine-Adélaïde prosegue il suo percorso di recupero personalizzato.

La gara contro il bari sarà arbitrata da Livio Marinelli di Tivoli. Assistenti: Marcello Rossi (sez. Biella) – Simone Biffi (sez. Treviglio). IV Ufficiale: Giuseppe Mucera (sez. Palermo). Var: Daniele Minelli (sez. Varese). AVar: Marco Serra (sez. Torino).

