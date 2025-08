SALERNITANA SI VA A VANTI CON LA DOPPIA SEDUTA IL 10 AGOSTO ESORDIO CON LA REGGINA ALL’ARECHI

Secondo giorno di lavoro a Norcia e doppia seduta per la Salernitana, che entra nel vivo della preparazione in vista della prima uscita stagionale davanti al pubblico dell’Arechi. Domenica 10 agosto, alle ore 20, i granata affronteranno la Reggina nell’amichevole valida per la quarta edizione del Trofeo Angelo Iervolino. I biglietti saranno in vendita da domani.

In mattinata, i ragazzi di mister Raffaele hanno svolto una sessione incentrata su esercitazioni tecniche seguite da lavoro atletico. Nel pomeriggio, invece, spazio alla tattica e a una partitella a campo ridotto, con ritmi intensi e attenzione alle soluzioni offensive.

Una novità importante per il gruppo: si è aggregato al ritiro anche Flavius Daniliuc, il difensore austriaco rientrato dopo i giorni di valutazioni sul mercato. La sua presenza potrebbe rappresentare un segnale sul futuro in granata, in attesa di sviluppi definitivi.

Per domani, il programma prevede due nuove sedute a porte chiuse, nell’ottica di consolidare i meccanismi tattici e migliorare la tenuta fisica della squadra. L’obiettivo è arrivare al test contro la Reggina con una prima identità di gioco riconoscibile e pronta a rispondere all’entusiasmo dei tifosi.

