SALERNITANA SLITTA IL RIENTRO DI DIA

Slitta ancora il ritorno in prima squadra di Boulaye Dia. L’attaccante senegalese, di fatto fuori rosa dopo l’ammutinamento di Udine (c’era Liverani in panchina), anche oggi ha lavorato su un altro campo, lontano dal resto del gruppo. “La prossima settimana molto probabilmente tornerà con noi”, aveva detto sabato scorso Stefano Colantuono. A questo punto, a due giorni dalla partita con il Sassuolo e con la sola rifinitura da effettuare, il ritorno in campo di Dia è rinviato. Per l’anticipo di venerdì sera l’allenatore dovrebbe avere quasi tutti i calciatori della rosa a disposizione, probabile la sola indisponibilità del centrocampista Basic.

