SALERNITANA, SORIANO E’ UFFICIALE

Salernitana ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista Roberto Soriano, classe 1991. Il giocatore si è legato al club granata fino al 30 giugno 2025 e indosserà la maglia numero 21. Soriano porta con sé una grande esperienza maturata in quasi 300 presenze in Serie A, avendo militato in squadre come Sampdoria, Torino e Bologna, oltre a due stagioni.

Le prime parole del calciatore:

“Sono molto contento e felice di essere qui. È stato un percorso abbastanza lungo, ma finalmente ce l’ho fatta. Le mie prime impressioni sono molto, molto positive e non vedo l’ora di scendere in campo con questa maglia. La squadra e lo staff che ho trovato sono molto carichi e determinati. Sabato sono stato allo stadio e ho visto tutti molto positivi e pronti per fare una grande stagione. Io vengo qui per dare il meglio di me stesso e contribuire insieme ai miei compagni a una stagione di successo.”

