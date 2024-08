SALERNITANA STASERA A BOLZANO CONTRO IL SUD TIROL LE PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA

Entrambe reduci da un successo per 2-1, e in modalità molto simili, Südtirol e Salernitana cercano conferme. I padroni di casa hanno vinto al 90′ contro il Modena, mentre i granata erano addirittura in svantaggio per 1-0 al 92′ contro il Cittadella prima di ribaltarla con Daniliuc e un autogol.

Un ottimo inizio dal punto di vista del risultato, ma entrambe le squadre sperano di puntellare le rispettive rose negli ultimi giorni di mercato e, intanto, provano a proseguire la striscia positiva sul campo.

Dove vedere Südtirol-Salernitana in tv e in streaming

Puoi vedere Südtirol-Salernitana in streaming live e on demand su DAZN. Qui trovi la pagina dedicata alla diretta, già disponibile sulla nostra App.

A che ora inizia il match

Il kickoff di Südtirol-Salernitana è fissato per sabato 24 agosto alle ore 19.30.

Non sarà una passeggiata”. Martusciello ha messo in guardia la Salernitana. Al Druso, contro una squadra non di blasone ma solida e di categoria, i granata dovranno munirsi di pazienza, palleggio, fisicità. Sono le caratteristiche del Sudtirol, che all’esordio ha battuto il Modena facendo sfoggio del 70% di possesso palla. Sugli spalti dello stadio Druso ci saranno non meno di 900 tifosi del cavalluccio marino. Il settore ospiti è stato subito esaurito (a tal proposito, la Salernitana ricorda che pure la curva Sud Siberiano ha già raggiunto il sold out per la sfida alla Sampdoria in programma il 27 agosto, prevendita dei biglietti già a quota 7.000) e altri supporter si sistemeranno in un altro settore dello stadio di Bolzano, insieme ai tifosi locali.

Le probabili formazioni

SUDTIROL (3-5-1-1): Poluzzi; Giorgini, Ceppitelli, Masiello; Molina, Mallamo, Arrigoni, Kurtic, Cagnano; Casiraghi; Odogwu. In panchina: Drago, Tscholl, F.Davi, Kofler, Pietrangeli, S.Davi, Vimercanti, Cisco, Martini, Tait, Praszelik, Crespi, Rover, Merkaj. Allenatore: Federico Valente.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Njoh; Tello, Amatucci, Maggiore; Kallon, Simy, Valencia. In panchina: Fiorillo, Corriere, Bradaric, Gentile, Ruggeri, Di Vico, Iervolino, Soriano, Tongya, Braaf, Verde. Allenatore: Giovanni Martusciello.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...