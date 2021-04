Questa sera alle ore 19.00 la Salernitna gioca sul diffciilissimo campo di Lecce per cercare il pass per la serie A. I salentini però sono una brutta gatta da pelare, negli ultimi tempi hanno fatto una serie di risultati utili consecutivi che l’hanno portata al secondo osto ad una sola lunghezza dalla Salernitana. Hanno un organico di tutto rispetto, sono retrocessi dalla serie A e vogliono anche loro il lascia passere per ritornare nella massima serie. La squadra di Castori(foto) sa che si sta giocando un pezzo importante di campionato ed è concentrata. La tifoseria atteaverso l’unica cosa possibile, i social, cerca di stare vicinissima alla squadra non potendo occupare le gradinate degli stadi dove è impegnata la Salerntana, come tutte le altre tifoserie,il momento,dal punto di vista sanitario, è molto delicato. Non entriamo nel merito delle scelte dell’allenatore Castori e non facciamo anticipazioni, non dobbiamo fare clik buttando in mezzo formazioni inventate ma certamente in campo la squadra, qualsiasi sarà il risultato, sarà concentrata e non farà mancare l’impegno. Poi il campo dirà il suo verdetto.

Nelle ultime ore c’è un entusiasmo contagioso, gli psudo ultras e i flasi tifosi sono divisi tra chi è già salito sul carro e chi invece ha nascosto i prossimi striscioni contro squadra, società, dirigenza, per cacciarli appena ci sarà il passo falso. C’è chi poi ha un piede sul carro e un altro ancora per terra con il doppio striscione, uno per esultare e un altro per rompere i coglioni appena le cose andranno male. Purtroppo a Salerno c’è da fare i conti con questo squallore, con soggetti che hanno inquinato, inquinano e inquineranno l’ambiente della Salernitana. Sergio Vessicchio