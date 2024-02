SALERNITANA STASERA ALL’ARECHI C’E’ L’EMPOLI

Salernitana-Empoli, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Arechi di Salerno venerdì 9 febbraio, alle ore 20:45. La prossima sarà l’ottava sfida in Serie A tra Salernitana ed Empoli, con i granata che hanno vinto solo una volta in precedenza (3N, 3P): successo per 3-2, firmato da una tripletta di Marco Di Vaio, il 14 febbraio 1999 – reti di Cerbone e Bonomi per gli Azzurri.