SALERNITANA, STRISCIONE CARNEVALESCO CONTRO LA SQUADRA DIRIGENTI STAFF E GIOCATORI

E’ Carnevale, ma i tifosi granata hanno poca voglia di scherzare e di assistere a pantomime poco edificanti. Lo hanno fatto capire a tutti i protagonisti granata con uno striscione ironico ed eloquente. Stanchi e sfiduciati, gli ultras mettono in conto che una squadra possa anche non vincere, ma chiedono a tutti i livelli qualcosa in più a cominciare da scelte diverse sul piano della comunicazione, dei comportamenti e delle decisioni. Più che chiacchiere, al Lamberti di Cava de’ Tirreni sono state parole forti e chiare, e dure, quelle che si sono scambiati Daniele Faggiano e Giuseppe Raffaele dopo il fischio finale. Una scena non certo passata inosservata agli occhi dei calciatori granata e della dirigenza metelliana che ha creato fibrillazione e un senso di sgomento ed anche di imbarazzo nella tifoseria. Quanto accaduto nell’immediato post gara del Lamberti ha imposto una riflessione alla società, non solo per la questione strettamente tecnica e legata ai risultati, ma anche per il confronto animato e non proprio privato tra ds ed allenatore.

Faggiano voleva scuotere tutto il gruppo, richiamare anche lo staff di Raffaele ad alzare la soglia dell’attenzione perché le scelte del tecnico non erano piaciute e perché nemmeno la collaborazione e la comunicazione tra le varie componenti è stata ritenuta all’altezza, nel senso che, magari, a volte bisogna anche alzare la mano e sollevare qualche dubbio o una semplice obiezione. Bisogna studiare al meglio gli avversari sia nella preparazione sia nello sviluppo delle gare e, visto che dall’esterno è stata spesso sollevata qualche perplessità sulla condizione fisica, bisogna anche spingere di più come già stamattina pare sia stato fatto al Mary Rosy. Del resto, ora la Salernitana sa che la B sarà un obiettivo da centrare tramite i playoff e, dunque, adesso deve prepararsi alla post season riuscendo a mettere insieme prestazioni e risultati di un certo spessore ma anche preparandosi al meglio fisicamente e mentalmente per quando si tratterà di giocarsi tutto negli spareggi promozione. Domenica la gara col Monopoli, affidata al fischietto romano Silvestri, sarà indicativa per tanti motivi.

