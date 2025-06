SALERNITANA TUTTI CONVOCATI LE ULTIMISSIME A POCHE ORE DALL’EVENTO

Pasquale Marino non lascia indietro nessuno. Per la sfida decisiva di domani sera contro la Sampdoria, il tecnico della Salernitana ha convocato l’intera rosa, compresi i calciatori indisponibili e lo squalificato Stojanovic, che non potrà scendere in campo.

Una decisione simbolica ma carica di significato, pensata per compattare il gruppo e rinforzare il senso di appartenenza, alla vigilia della partita che può valere un’intera stagione. Tutti i tesserati dell’ippocampo saranno infatti presenti in ritiro, uniti per sostenere la squadra in questo delicatissimo momento.

La mossa di Marino punta a creare un clima di coesione e responsabilità condivisa. Una scelta già vista in contesti simili, quando serve il massimo della concentrazione e dell’identità collettiva.

Domani sera, allo stadio Arechi, sarà la notte della verità: la Salernitana dovrà rimontare il 2-0 dell’andata per evitare la retrocessione. E Marino lo sa bene: si vince insieme, dentro e fuori dal campo.

IL COMUNICATO DEI TIFOSI

Nuovo comunicato della tifoseria granata alla vigilia della finale di ritorno dei Playout domani sera all’Arechi contro la Samp. Ecco il testo del messaggio diffuso via social

SALERNO ORA O MAI PIU’

Domani non è solo una partita.

È una resa dei conti.

È una città che si stringe attorno alla sua squadra.

È una curva che diventa scudo, voce, preghiera.



Non c’è tattica, non c’è classifica, non c’è paura.

C’è solo un amore che non retrocede mai.

Nei momenti peggiori, Salerno ha sempre risposto.

E adesso è il momento di farlo di nuovo. Tutti. Insieme.



Arechi, ore 20:30.

Porta la voce. Porta la sciarpa. Porta il cuore.

Questa squadra la salviamo noi.

Con le mani, con la voce, con l’anima.



Non ci saranno eroi solitari.

Ci sarà un popolo intero a lottare, spingere, gridare.



Perché noi non siamo solo tifosi.

Noi siamo la Salernitana.

