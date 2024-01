SALERNITANA ULTIMA CHIAMATA ALL’ARECHI C’E’ LA ROMA ORE 20,45

La Salernitana sta per lasciar partire Daniulic, difensore austriaco di 21 anni, in direzione Salisburgo, quella co la Roma sarà l’ultima partita per il calciatore. La 22^ giornata di A si chiude con il Monday Night tra Salernitana e Roma. Inzaghi pronto a confermare la difesa a 4, mentre c’è ancora qualche dubbio su chi comporrà il centrocampo. A 4 dietro anche la squadra di De Rossi che ritrova Mancini e Cristante dopo la squalifica. In avanti il tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy

La partita tra Salernitana e Roma valida per la 22^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 29 gennaio alle 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

