La Salernitana ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Laformazione granata non può perdere l’appuntamrnto con i tre punti, scavalcare la samp e provocareuna crisinei blucerchiati i quali manderanno via l’allenatore D’Aversa se escono sconfitti dall’arechi. Colantuno in attacco dovrebbe affidarsi sicuramente all’ex di turno Bonazzoli con Rybery poi deve scegliere tra Gondo, Simy e Djuirc. Per il resto Colantuono recupera quasi tutti i centrocampisti in rosa. Manca solo l’infortunato Mamadou Coulibaly. Ci sono 6 calciatori per le tre maglie disponibili con Lassana Coulibaly certo di giocare dal primo minuto dopo un mese dall’infortunio.

Il tecnico granata vede il centrocampista maliano più come mezzala che come centrale di centrocampo. Di conseguenza dovrebbe giocare anche Di Tacchio mentre è aperto il ballottaggio per il terzo posto in mediana tra Schiavone e Obi. Coulibaly però potrebbe anche giocare da mezzala destra ed allora si aprirebbe una possibilità per Grigoris Kastanos per il ruolo di mezzala sinistra. Leonardo Capezzi invece non gioca dalla seconda giornata e si accomoderà in panchina pronto ad entrare nella ripresa per iniziare a riprendere confidenza con il campo. Inizio della gara ore 15.00,urge una vittoria, non ci sono altri risultati.