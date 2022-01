Quattro gare sub iudice: questa la decisione che emerge dal comunicato della Lega Serie A relativo ai risultati della 20ª giornata. Si attende dunque il verdetto del Giudice Sportivo per quanto riguarda Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia.

Non parte l’iter di ricorsi davanti alla giustizia sportiva che bloccherebbe ogni possibilità di manovra su queste partite per mesi. Sarà, invece, possibile fissare i recuperi nelle prime date utili. Dunque, saranno i tribunali (sportivi e non) a decretare se le gare in questione dovranno essere recuperare o se scatterà la sconfitta a tavolino per le formazioni che non sono scese in campo.

UDINESE-SALERNITANA

Nel comunicato, il Giudice Sportivo “rende noto che in data 18 gennaio si pronuncerà in merito al ricorso della Salernitana relativo alla gara sopra indicata (quella di Udine, ndr), e che ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva”. Dunque, tra dieci giorni arriverà la decisione sull’eventuale disputa del match della Dacia Arena inizialmente in programma lo scorso 21 dicembre.