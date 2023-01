SALERNITANA, VENTURA SUL COLLO DI NICOLA

Ancora senza una verità il teatrino del Nicola bis di certo se non arrivano i risultati sarà proprio Nicola a dover pagare. la sorte di Nicola sembra segnata se non arrivano i risultati. E se è vero come è vero che la Salernitana dopo la pausa ha incontrato Milan, Torino, Atalanta e Napoli e ora aspetta di affrontare altre due gare molto temibili a Lecce e con la Juventus, se non dovessero arrivare i risultati la società ribalta la panchina. A seguire la Salernitana in questi giorni è Giampiero Ventura il fallimentare allenatore di qualche anno fa ma con una grande carriera alle spalle e molto amico di De Santis. ventura ha assistito alla partita con il Napoli dalla tribuna, si è fermato fino a tarda notte nella pancia dell’Arechi con De Santis e Iervolino e poi solo con Iervolino.

Non sappiamo se sarà anche a Lecce ma di certo sta studiando la squadra. Futuro da dirigente? Non sembra il ruolo, l’ex ct della nazionale ha ancora voglia di allenare. Nicola è a conoscenza di questo movimento, sa di queste chiacchierate e sa della presenza di Ventura. Ci chiediamo ma davvero la situazione è tanto imbarazzante da ricorrere ad un ex come Ventura? la scelta ci sembra particolarmente azzardata. Andare a sostituire un allenatore bravo ed emergente come Nicola capace lo scorso campionato di compiere un pezzo molto proibitivo come la salvezza quando tutto sembrava spacciato non fu cosa da poco tuttavia è inutile stare a dire che quest’anno la squadra non sta tanto brillando, è in astinenza da risultati e da punti ma ha anche una classifica ancora protetta da un distacco notevole dalla terzultima. Se sarà Ventura l’eventuale sostituto sarebbe una sorpresona. Questo nome non lo ha fatto nessuno dopo l’esonero di Nicola e intanto lui circola negli ambienti granata. Sergio Vessicchio

