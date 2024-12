SALERNITANA, VERDI IN FORSE TIFOSI ANCORA IN SCIOPERO

L’amministratore delegato della Salernitana, con un incontro aperto e diretto con i tifosi organizzati in un noto albergo della città, ha promesso un mercato di riparazione incisivo per la Salernitana, confermando un piano che prevede cinque nuovi innesti da aggregare alla rosa sin dall’inizio del nuovo anno. Questo annuncio arriva accompagnato da un rinnovato supporto al direttore sportivo Gianluca Petrachi, che avrà “carta bianca” nelle operazioni di mercato, e dalla conferma della fiducia al tecnico Stefano Colantuono, definito come una “scelta di Petrachi stesso”.

Dettagli:

Budget iniziale : fissato a sei milioni di euro , con apertura a ulteriori investimenti se necessari.

: fissato a , con apertura a ulteriori investimenti se necessari. Prospettive societarie : il presidente Danilo Iervolino ribadisce che non ha intenzione di cedere la società, pur considerando l’idea di un affiancamento da parte di un socio. Al momento, tuttavia, non ci sarebbero trattative avanzate.

: il presidente ribadisce che non ha intenzione di cedere la società, pur considerando l’idea di un affiancamento da parte di un socio. Al momento, tuttavia, non ci sarebbero trattative avanzate. Tifosi : la tifoseria organizzata ha espresso pieno appoggio alla squadra, ma mantiene ferma la contestazione nei confronti della proprietà, avvisando che a gennaio saranno richiesti investimenti concreti. La curva ha minacciato una diserzione massiccia se gli impegni non saranno mantenuti.

: la tifoseria organizzata ha espresso pieno appoggio alla squadra, ma mantiene ferma la contestazione nei confronti della proprietà, avvisando che a gennaio saranno richiesti investimenti concreti. La curva ha minacciato una se gli impegni non saranno mantenuti. Iervolino: il presidente ha manifestato l’intenzione di tornare allo stadio e ha chiesto fiducia, impegnandosi a rispondere con i fatti entro i prossimi 20 giorni.

La dirigenza sembra avere finalmente preso coscienza della criticità della situazione, con l’obiettivo dichiarato di mantenere la categoria quest’anno e puntare alla Serie A nella prossima stagione.

