SALERNITANA VERSO BERGAMO LE NOTIZIE

La Salernitana giocherà domenica pomeriggio alel ore 18.00 a Bergamo contro l’Atalanta stadio tabù per i granata. Nicola tecnico granata si gioca molto, da più parti vogliono esautorarlo e il rapporto con il DS De santis non appare idilliaco. Mazzarri all’orizzonte. Nei bergamaschi Luis Muriel, con ogni probabilità, salterà la partita del fine settimana contro la Salernitana. L’attaccante colombiano dell’Atalanta è stato colpito da una fastidiosa tallonite che, anche ieri, lo ha costretto a un allenamento individuale. Le speranze di una sua convocazione per un impiego con i campani sono ridotte al lumicino. Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia. L’ucraino lascia dunque i bergamaschi (prossimi avversarii della Salernitana) dopo 3 anni e mezzo, come annunciato dallo stesso club francese. La formula, comunicata su Twitter dai transalpini, è quella del prestito con opzione di riscatto.

Possibili novità tattiche a Bergamo dove la Salernitana scenderà in campo domenica (alle 18) contro l’Atalanta di Gasperini. Novità intraviste nella ripresa del match col Torino e “annunciate” dal tecnico Davide Nicola che dopo il pari firmato Vilhena ha sottolineato: “Stiamo lavorando anche su altri sistemi di gioco, come giocare con tre attaccanti. Possiamo partire dall’inizio con tre punte, abbiamo le caratteristiche per farlo”.

Non un tridente puro, dato che all’appello mancano ali pure come stabilito a inizio stagione dal tecnico d’accordo con il ds De Sanctis. L’idea, dunque, è quella di vedere all’opera due giocatori alle spalle di una punta in un 3-4-2-1. Boulaye Dia deve fare i conti i problemi alla caviglia e potrebbe non partire dall’inizio contro la Dea. In attacco potrebbe così agire Piatek, magari supportato dalla coppia composta da Bonazzoli e Vilhena, con quest’ultimo che lascerebbe il ruolo di mezzala. A secco dalla partita con la Cremonese, il Pistolero ha nell’Atalanta la sua vittima preferita in Serie A: quattro gol in quattro sfide, inclusa una doppietta in casa della Dea, il 16 febbraio 2019, con la maglia del Milan. Il centrocampo passerebbe a due, con l’inedita coppia composta da Lassana Coulibaly e Nicolussi Caviglia. Sulle corsie laterali agiranno ancora Candreva e Bradaric. Attese novità anche in difesa, dove si registrerà il rientro da titolare di Gyomber, nel terzetto completato da Fazio e da uno tra Bronn e Lovato, con il tunisino favorito. Soluzioni che Nicola ha provato anche questa mattina, nella seduta d’allenamento al centro sportivo Mary Rosy dove, dopo una fase di attivazione fisica ed un lavoro tattico, l’allenamento si è concluso con una partita finale. Seduta mattutina anche domani, prima della rifinitura di sabato mattina.

QUESTIONE STADIO

Passi in avanti, quasi decisivi, per l’accordo tra la Salernitana e il Comune di Salerno per la gestione dello stadio Arechi.

La convenzione vigente scadrà il 30 giugno ma le parti – mercoledì, come riporta, nelle pagine sportive, il quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, c’è stato un nuovo incontro riservato a Palazzo di Città, a cui hanno partecipato, per il club granata, l’amministratore delegato Milan e l’avvocato Rino Sica e, per l’Ente, il consulente del sindaco Felice Marotta e il capo staff Enzo Luciano – hanno cominciato a buttar giù una bozza del documento che dovrebbe essere pronto tra un mesetto. La Salernitana chiede una gestione in toto dell’impianto che sia pluriennale, con accordo di almeno sei anni più altri sei. Nella nuova convenzione rientrerà anche il campo Volpe, che resterà casa di parte delle giovanili finché non sorgerà il centro sportivo di proprietà.

MERCATO

La Salernitana “blinda” Bonazzoli e Bohinen. Il club granata non ha la minima intenzione di cedere agli assalti di alcuni club di serie a interessati ai propri tesserati. Federico Bonazzoli è corteggiato dalla Lazio. Il club biancoceleste valuta il Pistolero come indiziato numero uno per il ruolo di vice- Immobile e vorrebbe provarci. Affare però solo in prestito, a causa delle difficoltà dei capitolini legate all’indice di liquidità. Formula però che non stuzzica la Salernitana . La Fiorentina continua a corteggiare Bohinen ma la Salernitana non intende cedere il regista.

