SALERNITANA VIA COULIBALY RIMANE DIA

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Palermo F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del centrocampista classe ’99 Mamadou Coulibaly.Il centrocampista granata, che ha svolto tutto il romitaggio estivo agli ordini di Mister Paulo Sousa, ha sperato fino all’ultimo di rientrare nei piani del trainer portoghese tanto da prendere il gettone di presenza all’esordio della stagione nel match dell’Olimpico contro la Roma.Dopo la parentesi con la Ternana della scorsa stagione, si aprono nuovamente le porta della Serie B ma questa volta in serra sicula, con la maglia del Palermo di Corini, seria candidata al salto di categoria.

DIA RIMANE ALLA SALERNITANA

Ore calde per quanto riguarda il futuro di Boulaye Dia. Secondo quanto segnalato su Twitter dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la Salernitana ha ricevuto un’offerta dal Wolverhampton per l’attaccante senegalese. Proposta respinta immediatamente dato che i granata reputano Dia un giocatore chiave e per questo motivo ha chiuso alla cessione.

