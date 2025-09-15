SALERNITANA VINCE IN RIMONTA DONNARUMMA PARA UN RIGORE ALLO SCADERE

La Salernitana ritrova il calore del suo pubblico e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, battendo il Sorrento e consolidando il primo posto in classifica, a pari punti con Benevento e Catania ma con una gara da recuperare.

Dopo le due giornate disputate a porte chiuse, l’Arechi è tornato a riempirsi di passione granata, con oltre 12mila spettatori, regalando una serata di grande entusiasmo. Nel match, ricco di emozioni, da segnalare il pareggio di Inglese, il gol decisivo di Capomaggio e la parata salva-risultato di Donnarumma sul rigore concesso agli ospiti al 92’.

La Salernitana ritrova il calore del suo pubblico e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, battendo il Sorrento e consolidando il primo posto in classifica, a pari punti con Benevento e Catania ma con una gara da recuperare.

Dopo le due giornate disputate a porte chiuse, l’Arechi è tornato a riempirsi di passione granata, con oltre 12mila spettatori, regalando una serata di grande entusiasmo. Nel match, ricco di emozioni, da segnalare il pareggio di Inglese, il gol decisivo di Capomaggio e la parata salva-risultato di Donnarumma sul rigore concesso agli ospiti al 92’.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...