SALERNITANA VINCE IN RIMONTA DONNARUMMA PARA UN RIGORE ALLO SCADERE
La Salernitana ritrova il calore del suo pubblico e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, battendo il Sorrento e consolidando il primo posto in classifica, a pari punti con Benevento e Catania ma con una gara da recuperare.
Dopo le due giornate disputate a porte chiuse, l’Arechi è tornato a riempirsi di passione granata, con oltre 12mila spettatori, regalando una serata di grande entusiasmo. Nel match, ricco di emozioni, da segnalare il pareggio di Inglese, il gol decisivo di Capomaggio e la parata salva-risultato di Donnarumma sul rigore concesso agli ospiti al 92’.
