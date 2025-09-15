15 Settembre 2025

SALERNITANA VINCE IN RIMONTA DONNARUMMA PARA UN RIGORE ALLO SCADERE

admin 15 Settembre 2025

La Salernitana ritrova il calore del suo pubblico e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, battendo il Sorrento e consolidando il primo posto in classifica, a pari punti con Benevento e Catania ma con una gara da recuperare.

Dopo le due giornate disputate a porte chiuse, l’Arechi è tornato a riempirsi di passione granata, con oltre 12mila spettatori, regalando una serata di grande entusiasmo. Nel match, ricco di emozioni, da segnalare il pareggio di Inglese, il gol decisivo di Capomaggio e la parata salva-risultato di Donnarumma sul rigore concesso agli ospiti al 92’.

La Salernitana ritrova il calore del suo pubblico e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, battendo il Sorrento e consolidando il primo posto in classifica, a pari punti con Benevento e Catania ma con una gara da recuperare.

Dopo le due giornate disputate a porte chiuse, l’Arechi è tornato a riempirsi di passione granata, con oltre 12mila spettatori, regalando una serata di grande entusiasmo. Nel match, ricco di emozioni, da segnalare il pareggio di Inglese, il gol decisivo di Capomaggio e la parata salva-risultato di Donnarumma sul rigore concesso agli ospiti al 92’.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

img_5336-3

AGROPOLI,AL VIA IL TORNEO MATTIA STANO

admin 15 Settembre 2025
013de389-6037-4de7-baee-4373c5d5e8b6-1

L’AGROPOLI NON VA OLTRE IL PAREGGIO LA PROMOZIONE È DURA

admin 14 Settembre 2025
img_5289-1

SALERNITANA ABBONDANZA PER LA PARTITA CON IL SORRENTO

admin 11 Settembre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_5337

SALERNO,RAPINA ALLA GIOIELLERIA GIOIA DI VIA TRENTO

admin 15 Settembre 2025
img_5336-2

AGROPOLI,AL VIA IL TORNEO MATTIA STANO

admin 15 Settembre 2025
salernitana

SALERNITANA VINCE IN RIMONTA DONNARUMMA PARA UN RIGORE ALLO SCADERE

admin 15 Settembre 2025
013de389-6037-4de7-baee-4373c5d5e8b6

L’AGROPOLI NON VA OLTRE IL PAREGGIO LA PROMOZIONE È DURA

admin 14 Settembre 2025
CRONACA

AGROPOLI, BAGNO DI FOLLA PER SIGFRIDO RANUCCI

admin 12 Settembre 2025