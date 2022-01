Tre colpi importanti per rinforzare la Salernitana: ingaggiato dallo Sheffield l’attaccante 25enne Lys Émilien Mousset; dal CSKA di Mosca arriva in prestito con diritto di riscatto il centrocampista 22enne Emil Bohinen (obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il calciatore indosserà la maglia numero 15); dalla Juventus giunge a titolo temporaneo il 19enne Radu Dragusin.

Rinforzi di qualità in ogni reparto che si aggiungono agli altri innesti fino ad ora conclusi dal Direttore Sportivo che è riuscito a mettere in atto una vera rivoluzione per dare a Colantuono una squadra attrezzata per lottare nella salvezza. Ma conosciamo meglio gli ultimi ingaggi:

Lys Émilien Mousse è un calciatore francese di origini senegalesi giunto in granata in prestito dallo Sheffield United. Nel suo palmares molta esperienza nel calcio inglese avendo militato per anni nel Bournemouth prima di passare allo Sheffield che lo ha acquistato per undici milioni di euro nell’estate del 2019.

Dotato di una discreta fisicità (è alto 184 centimetri), è un attaccante capace di dare una mano in fase di costruzione del gioco prima di andare a finalizzare. A Salerno avrà la possibilità di confrontarsi con una realtà diversa da quella del calcio inglese. Allo stesso tempo dovrà dimostrare di avere quelle doti caratteriali (oltreché tecniche) necessarie per cercare di centrare l’impresa salvezza.

Emil Bohinen, norvegese classe 1999 è un vero e proprio centrocampista moderno dotato di fisicità, tecnica, visione di gioco e spiccate qualità tattiche. Il nuovo direttore sportivo Sabatini ha fiutato l’affare ed è riuscito a portarlo in granata. Come posizione in campo predilige il ruolo di play davanti alla difesa ma si adatta bene anche nella posizione di centrocampista centrale in un centrocampo a quattro oppure di mezz’ala nel centrocampo a tre.

All’occorrenza può essere utilizzato anche sull’out di destra, ruolo non naturale ma che può ricoprire grazie alle sue doti calcistiche. Il tecnico della Salernitana Colantuono sarà certamente soddisfatto del nuovo centrocampista per poter dare l’assalto alla lotta salvezza.

Radu Dragusin è un giovane difensore rumeno classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dove ha fatto il suo esordio in prima squadra il 13 dicembre 2020, quando Andrea Pirlo lo lanciò nel match di Serie A Dopo quattro presenze totali collezionate con la prima squadra, in estate Dragusin era stato ceduto in prestito alla Sampdoria, dove ha preso parte a 15 match ufficiali. Adesso per il difensore c’è la Salernitana, sul quale punta molto per andare insieme alla ricerca dell’obiettivo salvezza.