Domani la Salernitana scende nuovamente in campo contro il Pisa nel turno infrasettimanale di campionato dopo il pareggio casalingo con il Chievo durante il quale alla formazione ospite è stato concesso un goal fantasma. Castori non ha particolari problemi di formazione, bisogna solo far ruotare la rosa per le partite ormai una dietro l’altra a pochi giorni di differenza una dall’altra con 5 partite in 20 giorni nel solo mese di febbraio, .Il turnover diventa obbligatorio. A parte il pareggio di Reggio Calabria il ruolino di marcia della Salernitana in trasferta,da qualche mese lascia molto a desiderare, per cui bisogna dare un segno di discontinuità per le prossime partite lontano dallo stadio arechi.

La formazione il tecnico ne la dice ne la lascia trasparire, annullata la conferenza stampa a distanza il trainer ha rilasciato le dichiarazione la sito ufficiale della società. Queste le parole dell’allenatore granata: “Domani ci attende l’ennesima gara difficile contro un avversario in gran forma che rende la vita difficile a tutti. Affrontiamo una squadra dalla caratura importante e servirà una grande prestazione per ottenere un risultato positivo. Arrivati a questo punto del campionato le partite iniziano ad avere un peso importante e nascondono molte insidie. La squadra sta bene, valuterò fino all’ultimo il recupero delle energie da parte dei ragazzi. Credo sia stato importantissimo aver ampliato la rosa con il mercato perchè permette di avere maggiori soluzioni e di fronteggiare meglio questo campionato che ci sottopone a tante gare ravvicinate”. La guerra tra i falsi ultras da un lato e la società, la squadra, la città, gli sportivi e i tifosi dall’altro lato è uno degli ingredienti delle vigilie. Inutile dire che tutti vogliono la vittoria non solo per mantenere la Salernitana ai vertici del campionato dove si trova meritatamente e poi per non darla vinta a quella gente che si nasconde dietro gli striscioni per fare la guerra alla Salernitana solo per interessi personali. Più la Salernitana si mantiene su e più loro sono isolati. Le sconfitte dei granata invece hanno come risposta solo striscioni, insulti, contestazioni e adepti per il loro continuo e vergognoso comportamento. Sergio Vessicchio