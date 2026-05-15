15 Maggio 2026

SALERNO ABBRACCIA IL GIRO D’ITALIA ENTUSIASMO E APPLAUSI

admin 15 Maggio 2026
Un’autentica ondata di entusiasmo e una vetrina promozionale di valore inestimabile hanno sancito il successo del passaggio del Giro d’Italia a Salerno. La sesta tappa della corsa rosa, la Paestum-Napoli di 142 km, ha attraversato l’intero perimetro costiero del capoluogo salernitano, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto.

Il cuore pulsante dell’evento si è concentrato nei quartieri ad altissima densità abitativa della Zona Orientale. Centinaia di residenti hanno affollato i marciapiedi e i balconi lungo le grandi arterie di via Picenza (all’altezza di Mariconda) e via Fiume, per poi creare un lunghissimo cordone umano lungo Lungomare Colombo e Lungomare Marconi, toccando i densi nuclei urbani di Mercatello, Pastena e Torrione.
Potrebbe essere un'immagine raffigurante bicicletta, folla e il seguente testo "NCI DE ROSA S"
La corsa è quindi entrata nel vivo del Centro Cittadino, dove la folla ha riempito le aree adiacenti a via dei Mercanti e al borgo antico. Il gruppo ha sfrecciato compatto su Lungomare Trieste, sfilando dinanzi a piazza della Concordia – punto nevralgico che ha ospitato anche la sosta della carovana pubblicitaria – e alla monumentale piazza della Libertà.
Le spettacolari immagini trasmesse in diretta dalla RAI, grazie alle straordinarie inquadrature dall’elicottero, hanno offerto uno spot televisivo unico: il contrasto cromatico tra la macchia rosa degli appassionati, l’architettura cittadina e l’azzurro del Golfo di Salerno ha valorizzato l’intera costiera a beneficio di milioni di telespettatori.
Il circuito urbano si è concluso con il transito dinanzi al Porto Commerciale su via Andrea Sabatini e l’imbocco di via Benedetto Croce nel quartiere Olivieri. Da questa stretta lingua panoramica tra roccia e mare, i corridori hanno salutato Salerno per fare ingresso in Costiera Amalfitana verso Vietri sul Mare e la salita di Cava de’ Tirreni. Nonostante le rigide restrizioni al traffico e le necessarie modifiche temporanee ai percorsi dei bus di linea, la macchina organizzativa del Comune di Salerno e la risposta civile dei cittadini hanno garantito una giornata memorabile di sport e promozione territorial

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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