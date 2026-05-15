SALERNO ABBRACCIA IL GIRO D’ITALIA ENTUSIASMO E APPLAUSI

Paestum-Napoli di 142 km

Il cuore pulsante dell’evento si è concentrato nei quartieri ad altissima densità abitativa della Zona Orientale. Centinaia di residenti hanno affollato i marciapiedi e i balconi lungo le grandi arterie di via Picenza (all’altezza di Mariconda) e via Fiume, per poi creare un lunghissimo cordone umano lungo Lungomare Colombo e Lungomare Marconi, toccando i densi nuclei urbani di Mercatello, Pastena e Torrione.

La corsa è quindi entrata nel vivo del Centro Cittadino, dove la folla ha riempito le aree adiacenti a via dei Mercanti e al borgo antico. Il gruppo ha sfrecciato compatto su Lungomare Trieste, sfilando dinanzi a piazza della Concordia – punto nevralgico che ha ospitato anche la sosta della carovana pubblicitaria – e alla monumentale piazza della Libertà.

Le spettacolari immagini trasmesse in diretta dalla RAI, grazie alle straordinarie inquadrature dall’elicottero, hanno offerto uno spot televisivo unico: il contrasto cromatico tra la macchia rosa degli appassionati, l’architettura cittadina e l’azzurro del Golfo di Salerno ha valorizzato l’intera costiera a beneficio di milioni di telespettatori.

Il circuito urbano si è concluso con il transito dinanzi al Porto Commerciale su via Andrea Sabatini e l’imbocco di via Benedetto Croce nel quartiere Olivieri. Da questa stretta lingua panoramica tra roccia e mare, i corridori hanno salutato Salerno per fare ingresso in Costiera Amalfitana verso Vietri sul Mare e la salita di Cava de’ Tirreni. Nonostante le rigide restrizioni al traffico e le necessarie modifiche temporanee ai percorsi dei bus di linea , la macchina organizzativa del Comune di Salerno e la risposta civile dei cittadini hanno garantito una giornata memorabile di sport e promozione territorial

Un’autentica ondata di entusiasmo e una vetrina promozionale di valore inestimabile hanno sancito il successo del passaggio del. La sesta tappa della corsa rosa, la, ha attraversato l’intero perimetro costiero del capoluogo salernitano, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto.