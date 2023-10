SALERNO, LA COREOGRAFIA DI SALERNITANA-INTER FINISCE AL TG1/VIDEO

“Più che una scena da stadio una scena da film. Come vincere perdendo 4 a 0: rivolgersi alla Curva Sud della Salernitana”. Comincia così il servizio mandato in onda nell’edizione delle 20 da Tg1 sulla coreografia della Curva Sud Siberiano in occasione di Salernitana – Inter. “Emozioni, colori, appartenenza”.

I teli scesi dall’alto e distesi su tutta la curva “Sud Siberiano” riportavano immagini del muro della copertina di “The Wall” con una delle facce presenti sulla cover di “The Division Bell” (ideate da Storm Thorgerson). A seguire un altro telo rimanda alla copertina di “The Dark Side Of The Moon” con tanto di bandiera arcobaleno. Le coreografie si sono svolte sulle musiche di alcuni dei brani più conosciuti della band inglese.

“Una cosa così non si era mai vista” dice il giornalista del Tg1 nel suo servizio citando anche la mente creativa che guida “una macchina perfetta”. Il top player delle coreografie è Gigi Pacifico. Focus sui giorni di lavoro della stadium art che ha acceso ulteriormente i riflettori, in termini positivi sulla tifoseria granata

