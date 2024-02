SALERNO, LO STADIO VESTUTI COMPLETAMENTE ABBANDONATO

Se c’è qualcosa che a Salerno è stato completamente abbandonato quelli sono gli impianti e le attività sportive. L’imponente stadio Vestuti, si erge come una testimonianza del decadimento delle infrastrutture sportive.

Sebbene sia stato originariamente progettato per essere una struttura di prim’ordine, le sue attuali condizioni lo rendono inagibile e una fonte di vergogna per la comunità sportiva locale.Una delle prime cose che colpisce i visitatori è lo stato dei suoi spogliatoi. Sporchi, maltenuti e carenti di qualsiasi forma di comfort, questi spazi dovrebbero essere un rifugio per gli atleti prima e dopo le partite, ma invece risultano essere luoghi che raramente invitano all’uso.Ma le preoccupazioni non si fermano qui. Il terreno di gioco, che dovrebbe essere il cuore pulsante dello stadio, è invece una fonte di frustrazione e pericolo. L’erba, trascurata e non adeguatamente curata, sporge e cresce in maniera irregolare, mettendo a repentaglio l’incolumità degli atleti e compromettendo il gioco stesso. Inoltre, l’altezza dell’erba è tale che ostacola il flusso del gioco, rendendo difficile per i giocatori mantenere il controllo della palla e compromettendo la qualità complessiva della partita.

Nonostante le sue potenzialità, lo stadio Vestuti a Salerno rimane inagibile a causa delle sue condizioni degradanti. Questo è un chiaro segno della mancanza di investimenti e di attenzione da parte delle autorità competenti, che dovrebbero garantire che le infrastrutture sportive siano mantenute e curate adeguatamente per il bene della comunità.

