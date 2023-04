SALERNO SCHIUMA DI RABBIA PER IL CAMBIO GIORNO E ORARIO DELLA PARTITA

SI GIOCA AL MARADONA DOMENICA ALLE 15.00 LA PARTITA ERA PREVISTA IL GIORNO PRIMA

INgiustizia è fatta. Passa la linea del Napoli per imprecisati motivi di ordine pubblico, con la Salernitana vittima sacrificale sull’altare di una possibile festa attesa da 33 anni. E chi se ne frega se i granata dovranno preparare una partita decisiva con un giorno in meno di riposo, i paladini del calcio pulito sono riusciti a stravolgere calendari e diritti tv opponendosi a qualunque rinvio, però, quando la Salernitana andò al Maradona con 14 giocatori a casa col Covid e un manipolo di ragazzini a disposizione di Colantuono.

Quella Salernitana che, dopo aver avuto ragione per ricorsi fuori luogo, si ritrovò a giocare le due partite decisive contro Venezia e Cagliari in 48 ore senza alcuna possibilità di rinvio. Inter-Lazio (che sarà arbitrata dal napoletano Guida) si giocherà addirittura prima e poi via con la festa di chi ufficialmente ci snobba ma ha deciso di istallare un water granata sotto la statua del proprio idolo augurando la serie B alla Bersagliera. Stiamo parlando di quelli che sfottono e non vogliono essere sfottuti. Si schierarono al fianco della Juve Stabia, poi del Genoa, negli anni successivi sedicenti scrittori e pseudo editorialisti si sono scandalizzati per un coro ironico salvo poi definirci abusivi, invidiosi (ma di che?), frustrati, inferiori e via via con le centinaia e centinaia di commenti che si possono leggere sulle bacheche dei siti a tinte azzurre che palesano sentimenti di astio.

Sia da lezione per i tanti moralisti che, soprattutto a Salerno, invocano o impongono gemellaggi e amicizie che mai ci saranno. Lo ha ribadito la curva oggi, fu scritto in quel comunicato sacrosanto che ha indignato demagoghi e populisti. La verità è che la Salernitana, l’allenatore, la dirigenza, la proprietà, i tifosi e i calciatori sono stati penalizzati, ancora una volta. E che questa farsa tutta italiana meriterebbe televisori spenti alle ore 15 di domenica e Primavera in campo per risparmiare energie per le prossime due gare decisive. Un po’ come ha fatto Spalletti col Verona consegnandosi a una nostra diretta concorrente. Festeggiassero, si godessero il momento di gloria. Ma, ancora una volta, hanno perso una grande occasione. Bisogna saper perdere, ma soprattutto saper vincere. Buon derby, divertitevi e guardatela voi questa partita. Magari provando un minimo di vergogna e di imbarazzo come i finti salernitani che esultano per le vittorie di chi continua a infangare Salerno e la Salernitana. Ora e sempre forza granata! Gaetano Ferraiuolo

