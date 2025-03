SALERNTANA, AVANTI CON BREDA MA I TIFOSI NON CI STANNO

La riflessione c’è stata, già a caldo, subito dopo l’ennesima sconfitta stagionale, la seconda all’Arechi, dopo quella con il Sassuolo, della gestione Breda.

Il tecnico dovrebbe rimanere al suo posto, a meno di un ripensamento mattutino, nonostante la prestazione insufficiente della squadra contro il Palermo e un rendimento da retrocessione durante le undici partite sulla panchina granata: appena dodici punti in undici incontri.

L’amministratore delegato Milan e il presidente Busso – che si sono mantenuti costantemente in contatto con il proprietario Iervolino, ancora assente all’Arechi – hanno parlato a lungo con i giocatori più rappresentativi della Salernitana, nel chiudo dello spogliatoio, per valutare insieme la posizione dell’allenatore. Alla fine di incontri e riflessioni avrebbero deciso di non esonerare Breda.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...