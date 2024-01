SARNESE CENTRATA LA FINALE DI COPPA ITALIA MA NON EVITA IL TERREMOTO VIA ANCHE PIROZZI DOPO TURCO IN PANCHINA FARINA

La Sarnese 1926 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra mister Egidio Pirozzi. Saluta anche lo staff composto da Gianpaolo Parisi e il preparatore atletico Ferullo. Contestualmente comunica che Giovanni Fontanella non sarà più il direttore generale dei granata.

La società ringrazia il Sig. Pirozzi, il suo staff e Fontanella per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata, augurando le migliori fortune professionali future.

Nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo allenatore.

Il tecnico Egidio Pirozzi è stato esonerato, dopo aver condotto la squadra in finale di Coppa Italia Dilettanti, dove affronterà la Puteolana, e portandola in testa alla classifica del girone B di Eccellenza con 7 punti sulla seconda. Decisione assurda e inattesa anche se all’interno della Sarnese già qualche voce sui contrasti interni già circolavano. Il nome scelto sarebbe quello di Farina casertano ex Andria anche se ancora non c’è ufficialità ma sembra che l’intesa tra le parti già sia stata sancita.

LA PARTITA

Dopo il pareggio in campionato contro il Castel San Giorgio, nel big match che ha permesso alla squadra di Pirozzi di mantenere immutato il vantaggio in vetta, la capolista del Girone B di Eccellenza si è assicurata anche il passaggio del turno in Coppa Italia: la formazione granata ha superato il Real Forio allo stadio Squitieri e ha strappato il pass per la finalissima della competizione. Archiviata la gara d’andata al Calise, chiusa sul punteggio di 0-0, sul suolo salernitano è andata in scena un’altra sfida equilibrata. Vantaggio dei padroni di casa al quarto d’ora con Yeboah, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa avversaria e a capitalizzare il traversone di un compagno dalla trequarti. Il pareggio degli isolani è arrivato al 41’: Tomasin ha pennellato dalla destra, Filosa ha preso il tempo a tutti e ha battuto Maiellaro. Le due compagini si sono affrontate a viso aperto e con notevole organizzazione difensiva, poi all’84’ Salerno ha raccolto il suggerimento dal limite dell’area e, complice un intervento tutt’altro che impeccabile di Iandoli, ha riportato avanti la Sarnese. Nel recupero Corticchia ha chiuso i conti con una punizione magistrale al 95’. Esultanza e gioia per il pubblico locale allo stadio Squitieri, i ragazzi di Pirozzi si sono regalati la finale del torneo dove affronteranno la Puteolana.

Il tabellino

Sarnese: Maiellaro; Giordano, Cozzolino, Corticchia, Yeboah, Pellecchia (94’ Lopetrone), Cassandro (81’ Ciampi), Dentice, Carpentieri (78’ Salerno), Cassata (56’ Evacuo), Logrieco (46’ Losasso). A disposizione: Senatore, Padin, Sbordone, Della Monica. Allenatore: Egidio Pirozzi

Real Forio: Iandoli; Cabrera, Di Costanzo, Tomasin (62’ D’Alessandro), Arrulo (85’ Vincenzi), Pistola, Acosta, Arcamone, Filosa (73’ Pelliccia), Di Meglio (89’ Peluso). A disposizione: Re, Carissimi, Iacono,, Cesare, Aiello. Allenatore: Angelo Iervolino

Arbitro: il signor Michele Onorato della sezione di Nola

Marcatori: 16’ Yeboah (S), 41’ Filosa (RF), 84’ Salerno (S), 95’ Corticchia (S)

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...