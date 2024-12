SCAFATESE, DOPO UNA VITTORIA E DA SECONDA IN CLASSIFICA A SCAFATESE ESONERA IL TECNICO FABIANO

Dopo una vittoria la Scafatese di ieri per salvare la panchina di mister Franco Fabiano: la società dell’Agro ha infatti deciso di separarsi dal trainer. La comunicazione attraverso una nota: “La Scafatese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Franco Fabiano e il suo staff. Il presidente Felice Romano ringrazia il tecnico e il suo staff per la professionalità e l’impegno profuso alla guida della compagine gialloblu. Nelle prossime 24 ore sarà reso noto il nome della nuova guida tecnica della prima squadra per il prosieguo della stagione sportiva”.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...