Una vergogna mai vista, è l’ennesima volta che l’Agropoli deve lasciare il Guariglia e recarsi in trasferta a giocarsi la possibilità di raggiungere le proprie ambizioni per colpa di inutili quando vergognose gare di atletica leggera che non portano utile alla città se non nelle tasche ti pochi. Questo lo denunciamo da tempo ma purtroppo predichiamo nel deserto. Purtroppo il sistema di potere tra corruttori e corrotti in vigore al municipio di Agropoli porta a favorire chi è in possesso di voti e soprattutto in questo periodo la situazione è più complessa proprio per l’arrivo delle elezioni.

La partita dell’Agropoli con il San Marzano ha subito uno slittamento per via del calendario rinnovato dalla Figc e quindi questo fine settimana il campo Guariglia teoricamente era libero. Poi c’è stato lo spostamento e come al solito gli arroganti dell’atletica, come fanno sempre, hanno alzato la voce, hanno chiamato i loro riferimenti al comune e hanno impegnato il campo e l’Agropoli che invece dovrebbe avere priorità su tutto è stata cacciata dal campo, dal suo campo. Una mancanza di rispetto notevole, una barbarie, una vergogna, uno schifo. In passato abbiamo scritto e riscritto, denunciato e stradenunciato il trattamento di favore dell’atletica che fa business sul Guariglia mentre gli altri sono costretti a fare i salti mortali per pagare e rifondere. Ricordiamo che gli iscritti all’atletica pagano fiori di quattrini alla società dell’atletica agropolese e la società usufruisce dello stadio comunale, ma come al solito nessuno controlla con un tacito accordo con i funzionari, gli impiegati. Quindi c’è un accordo tra il comune e la società di atletica la quale è favorita in tutto. L’Agropoli che spende migliaia di euro è, come sempre, costretta ad emigrare. Quanto ancora dobbiamo assistere a questo mercimonio palesemente irregolare. Sergio Vessicchio