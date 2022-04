Fanno di tutto per far ritirare le squadre nonostante tantissimi sacrifici. Un giovane arbitro folle, andato in tilt forse perché non conosce ancora bene il mestiere dell’arbitro, commina una serie di espulsioni alla squadra dell’Akropolis a effetto domino dopo una protesta anche poco vivace, non succede niente, non intervengono nemmeno i carabinieri se non per prassi e la società agropolese si vede additata da gente che tenta di fare il mestiere di report per siti pezzotti nel basso Cilento dove dovrebbero solo andare a pescare. Scrivono come sempre stupidaggini, fotografi falliti che tentano di fare addirittura giornalismo ma servono solo a pagare le 100 euro di diaria a fine anno all’ordine farlocco ormai inesistente. E il rischio di stare nel Cilento dove c’è un sud cilentano sottosviluppato. Non c’è stata nessuna aggressione, nessuna minaccia e nessuna situazione incandescente per l’arbitro. Nessun verbale dei carabinieri. L’Akropolis ha diramato un comunicato stampa e si riserva di intervenire anche in sedi opportune. Questo il testo del comunicato:

Comunicato ufficiale

Purtroppo ci ritroviamo oggi a dover dare spiegazioni per vicende ed episodi a noi imputati ma privi di fondamenta!

Le accuse diffamanti mortificano la nostra società che sempre ha fatto della sportività e la lealtà la propria ragione di esistere… Sicuramente domenica scorsa l’atteggiamento del direttore di gara postosi verso di noi in modo autoritario ed alquanto maleducato ha scaldato gli animi, ma nonostante tutto non c’è stata nessuna aggressione e nessuna minaccia nei suoi confronti come invece e’un stato detto. Chi era presente ben sa!

Singolarmente siamo nello sport agropolese da sempre e chi ci conosce e’un certo che noi non siamo questo tipo di persone.

Prendiamo le distanze da tutto quanto detto su di noi e subiamo ingiustamente le pene inflitte riservandoci pero’ la possibilità di agire nelle opportune sedi sportive e federali per tutelare e far valere le ragioni dei nostri tesserati completamente estranei ai fatti.

Continueremo, comunque, ad onorare questo campionato nelle maniera piu’ corretta come abbiamo sempre fatto.