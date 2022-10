SERIE A, A RISCHIO LA PANCHINA DI NICOLA?

Non è un buon momento per la Salernitana che nell’ultimo turno di campionato della Serie A è uscita con le ossa rotte dalla trasferta del Mapei Stadium. Sotto accusa è finito il reparto arretrato dei granata, ad oggi il vero punto debole del club di Danilo Iervolino, e l’allenatore Davide Nicola, artefice lo scorso anno del cosiddetto “miracolo Salernitana” e già in passato protagonista di straordinarie imprese salvezza a Crotone, Genova (sponda rossoblù) e Torino. Il tecnico di Luserna San Giovanni al termine del match contro i neroverdi emiliani ha ricevuto una fiducia “a termine” da parte della sua dirigenza. Ma la crisi dei granata parte da lontano: nonostante una campagna acquisti che da queste parti non si vedeva da anni, la squadra campana continua a fare fatica.

Il momento no della Salernitana

Il pokerissimo rifilato ai granata dal Sassuolo ha agitato ulteriormente le acque in casa Salernitana che nelle ultime 5 uscite in campionato ha collezionato soltanto 3 punti. A questo si aggiunga un calendario che di certo non sorride agli uomini di Nicola. I granata campani, infatti, dovranno vedersela nelle prossime settimane, tra le varie, anche contro Lazio e Inter, due delle formazioni più accreditate dagli analisti delle quote per la Serie A al ruolo di protagonista del campionato.

La partita dello stadio Arechi contro l’Hellas Verona (terzultima e a -2 dalla Salernitana in classifica) adesso diventerà un vero e proprio match spartiacque per il futuro del tecnico granata. Dovesse verificarsi una nuova sconfitta, per Nicola si aprirebbero le porte dell’esonero (il quarto della sua carriera dopo Livorno, Bari e Udinese).

Tanti i nomi in lizza per il post Nicola

Mister Nicola è stato il protagonista dell’ultimo campionato della Salernitana. Ingaggiato a metà febbraio di quest’anno al posto dell’esonerato Stefano Colantuono con la Salernitana ultima in classifica, l’ex difensore di Genoa e Torino è riuscito nell’impresa di portare alla salvezza i campani, regalando così la permanenza in Serie A alla squadra arechiana. Forte del risultato, la dirigenza granata in estate aveva rinnovato fino al 2024 il contratto con il suo allenatore, andando ad intervenire pesantemente sul mercato.

Sono arrivati così a Salerno, tra i vari, giocatori del calibro di Matteo Lovato (dall’Atalanta), Lorenzo Pirola (Inter), Antonio Candreva e Federico Bonazzoli (dalla Samp), Boulaye Dia dal Villarreal e soprattutto Krzysztof Piątek (in prestito) dall’Hertha Berlino. Dopo sette punti nelle prime sei giornate, compreso il pari dello Stadium contro la Juventus e la vittoria 4-0 contro la Sampdoria, le ultime partite hanno restituito solo sconfitte e amarezze per i granata.

Verona crocevia, dunque, mentre già ballano tanti nomi che potrebbero prendere il posto di Nicola sulla panchina della Salernitana. Su tutti vi è quello di Daniele De Rossi, l’ex centrocampista della Roma e della Nazionale (con cui è stato campione del mondo in Germania nel 2006) che, smesse le scarpette e i parastinchi, si è dedicato alla carriera da allenatore, diventando uno degli assistenti di Roberto Mancini in azzurro.

Solo una suggestione? Può darsi. Intanto, la Salernitana dovrà concentrarsi per provare a recuperare il terreno perduto. In un campionato difficile come la A italiana, ogni partita può diventare una finalissima.

