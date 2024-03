SERIE A AMMUCCHIATA IN CODA MA LA SALERNITANA E’ SPACCIATA

Salernitana staccatissima e ormai quasi condannata alla retrocessione ma comunque ancora matematicamente in corsa. Negli ultimi anni non c’erano mai state così squadre ancora in gioco per non retrocedere a questo punto del campionato.

Lo scorso anno infatti il Monza tredicesimo era ormai salvo a quota 35 punti mentre ora la squadra al tredicesimo posto (il Lecce) ha 28 punti e non può dirsi ancora tranquilla visto che ha solo quattro lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione. Una classifica così corta porta ad un aumento degli scontri diretti visto il numero elevato di compagini coinvolte e anche ad un abbassamento della quota salvezza, che negli ultimi due anni si è assestata a quota 31, cioè i punti che la Salernitana e il Verona (che ha dovuto però fare lo spareggio) hanno conquistato salvandosi.

A nove giornate dalla fine ci sono ancora 14 scontri diretti da giocare, due nella prossima cioè Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese, alla penultima addirittura tre, ammesso che però la Salernitana (che affronterà il Verona) sia ancora in gioco e che nessuno si salvi matematicamente in anticipo. L’Udinese per esempio ne ha tre nelle ultime tre partite: Lecce, Empoli e Frosinone.

