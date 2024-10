SERIE B COSENZA-SALERNITANA SPOSTATA A DOMENICA

Cosenza-Salernitana

si giocherà domenica con calcio d’inizio alle ore 15. La decisione della variazione di giorno e orario, in precedenza la gara era calendarizzata per sabato alle ore 17:15, era già nell’aria ma è stata ufficializzata nel pomeriggio di oggi dalla Lega B.

La gara in programma al “San Vito-Marulla” è stato posticipata dopo aver preso atto dell’ordinanza del Prefetto della Provincia di Cosenza Prot. n. 679/2024/oes del 30 ottobre 2024, con la quale viene ordinato il differimento dello svolgimento della gara in considerazione di “elevati profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

