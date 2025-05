SERIE B E’ UN BORDELLO LA SALERNITANA VIAGGIA NEL VUOTO

Si viaggia verso l’ignoto: non c’è una data prestabilita per i playout né la Salernitana conosce il proprio avversario e non è certa di dover giocare.

L’audizione del Brescia alla Procura Federale è in programma il 22 maggio, poi c’è il deferimento e serve il tempo tecnico necessario per muovere il pool legale organizzando la difesa. Tre gradi di giudizio previsti. Ne basterà uno, al Tfn, per far scendere in campo la Salernitana e un’altra squadra?

Adesso ci sarà tempo per far disputare i playout? La Lega, in presenza della sentenza di primo grado, se sarà solida e inappellabile, correrà il rischio di portare subito il pallone in campo, senza aspettare l’esito dei ricorsi?

Caos, polverone, baraonda: la Serie B è ridotta a una condizione davvero precaria

