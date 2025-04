SERIE B SI POTREBBE GIOCARE IL 25 APRILE O IL 1 MAGGIO

L’intera 34esima giornata di Serie B, che è stata rinviata oggi dalla Figc in segno di lutto nazionale a seguito della scomparsa di Papa Francesco, potrebbe essere recuperata già venerdì 25 aprile o al più tardi il 1 maggio

In pratica si sta ragionando, anche per non stravolgere il calendario e falsare la regolarità del campionato, sull’eventualità di far slittare l’intero turno che era in programma oggi alla prima data utile.

In pratica si ripartirebbe il 25 aprile o il 1 maggio non dalla 35esima giornata ma appunto dalla 34esima, e poi via via tutti gli altri turni successivi.

Una decisione definitiva dovrebbe essere adottata dalla Lega Serie B nelle prossime ore. Ma l’orientamento di massima sembra questo.

