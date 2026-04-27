SERIE C DATE E INCONTRI DEI PLAY OFF, LA SALERNITANA ENTRA IN GIOCO NEL SECONDO TURNO

La Salernitana chiude la regular season con una vittoria pesantissima sul campo del Foggia (1-3) e conquista il terzo posto nel Girone C, un piazzamento chiave in ottica playoff. Un risultato che cambia radicalmente il percorso dei granata nella post-season: la squadra di Serse Cosmi salterà i primi due turni preliminari del girone e farà il suo esordio direttamente nella fase nazionale.

Il percorso della Salernitana

La Salernitana entrerà in gioco:

Domenica 10 maggio 2026: gara di andata in trasferta

Mercoledì 13 maggio 2026: ritorno allo stadio Arechi

L’avversario sarà determinato tramite sorteggio tra le squadre qualificate. In caso di parità nel doppio confronto, passerà il turno la testa di serie: un vantaggio importante per i granata grazie al terzo posto conquistato.

Le squadre partecipanti ai playoff

Girone A

Brescia (secondo), Renate (terzo), Lecco, Trento, Cittadella, Lumezzane, Alcione Milano, Arzignano, Giana Erminio

Girone B

Ascoli (secondo), Ravenna (terzo), Campobasso, Juventus Under 23, Pianese, Pineto, Gubbio, Ternana, Vis Pesaro

Girone C

Catania (secondo), Salernitana (terza), Cosenza, Casertana, Crotone, Casarano, Monopoli, Audace Cerignola, Potenza (vincitrice Coppa Italia), Atalanta Under 23

Il calendario completo dei playoff Serie C

1° turno fase girone: domenica 3 maggio 2026

2° turno fase girone: mercoledì 6 maggio 2026

Andata 1° turno fase nazionale: domenica 10 maggio 2026

Ritorno 1° turno fase nazionale: mercoledì 13 maggio 2026

Andata 2° turno fase nazionale: domenica 17 maggio 2026

Ritorno 2° turno fase nazionale: mercoledì 20 maggio 2026

Andata semifinali: domenica 24 maggio 2026

Ritorno semifinali: mercoledì 27 maggio 2026

Andata finale: martedì 2 giugno 2026

Ritorno finale: domenica 7 giugno 2026

Il fattore Arechi e il ruolo del pubblico

In vista della fase decisiva, per la Salernitana diventa fondamentale anche il sostegno del pubblico. In particolare nelle gare interne allo stadio Arechi, servirà una spinta decisiva: il tifo granata dovrà compattarsi e riempire gli spalti per trascinare la squadra, come da tradizione, verso un obiettivo difficile ma non impossibile. Il fattore campo e l’energia dei tifosi potranno rappresentare un’arma in più in un percorso lungo e complesso.

Un vantaggio da sfruttare

Il terzo posto consente alla Salernitana non solo di evitare turni preliminari dispendiosi, ma anche di presentarsi ai playoff con più energie fisiche e mentali. Un fattore spesso decisivo in una competizione lunga e logorante come quella della Serie C.

Ora testa al sorteggio: da lì inizierà ufficialmente il cammino dei granata verso la promozione.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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