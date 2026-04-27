SERIE C DATE E INCONTRI DEI PLAY OFF, LA SALERNITANA ENTRA IN GIOCO NEL SECONDO TURNO
La Salernitana chiude la regular season con una vittoria pesantissima sul campo del Foggia (1-3) e conquista il terzo posto nel Girone C, un piazzamento chiave in ottica playoff. Un risultato che cambia radicalmente il percorso dei granata nella post-season: la squadra di Serse Cosmi salterà i primi due turni preliminari del girone e farà il suo esordio direttamente nella fase nazionale.
Il percorso della Salernitana
La Salernitana entrerà in gioco:
- Domenica 10 maggio 2026: gara di andata in trasferta
- Mercoledì 13 maggio 2026: ritorno allo stadio Arechi
L’avversario sarà determinato tramite sorteggio tra le squadre qualificate. In caso di parità nel doppio confronto, passerà il turno la testa di serie: un vantaggio importante per i granata grazie al terzo posto conquistato.
Le squadre partecipanti ai playoff
Girone A
Brescia (secondo), Renate (terzo), Lecco, Trento, Cittadella, Lumezzane, Alcione Milano, Arzignano, Giana Erminio
Girone B
Ascoli (secondo), Ravenna (terzo), Campobasso, Juventus Under 23, Pianese, Pineto, Gubbio, Ternana, Vis Pesaro
Girone C
Catania (secondo), Salernitana (terza), Cosenza, Casertana, Crotone, Casarano, Monopoli, Audace Cerignola, Potenza (vincitrice Coppa Italia), Atalanta Under 23
Il calendario completo dei playoff Serie C
- 1° turno fase girone: domenica 3 maggio 2026
- 2° turno fase girone: mercoledì 6 maggio 2026
- Andata 1° turno fase nazionale: domenica 10 maggio 2026
- Ritorno 1° turno fase nazionale: mercoledì 13 maggio 2026
- Andata 2° turno fase nazionale: domenica 17 maggio 2026
- Ritorno 2° turno fase nazionale: mercoledì 20 maggio 2026
- Andata semifinali: domenica 24 maggio 2026
- Ritorno semifinali: mercoledì 27 maggio 2026
- Andata finale: martedì 2 giugno 2026
- Ritorno finale: domenica 7 giugno 2026
Il fattore Arechi e il ruolo del pubblico
In vista della fase decisiva, per la Salernitana diventa fondamentale anche il sostegno del pubblico. In particolare nelle gare interne allo stadio Arechi, servirà una spinta decisiva: il tifo granata dovrà compattarsi e riempire gli spalti per trascinare la squadra, come da tradizione, verso un obiettivo difficile ma non impossibile. Il fattore campo e l’energia dei tifosi potranno rappresentare un’arma in più in un percorso lungo e complesso.
Un vantaggio da sfruttare
Il terzo posto consente alla Salernitana non solo di evitare turni preliminari dispendiosi, ma anche di presentarsi ai playoff con più energie fisiche e mentali. Un fattore spesso decisivo in una competizione lunga e logorante come quella della Serie C.
Ora testa al sorteggio: da lì inizierà ufficialmente il cammino dei granata verso la promozione.