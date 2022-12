SERIE C STASERA IN CAMPO LA GELBISON CON LA JUVE STABIA ORE 20,30

La Juve Stabia e l Gelbison si apprestano a vivere l’ultimo atto ufficiale del 2022. Questa sera, alle ore 20.30, le vespe affronteranno la Gelbison allo stadio Romeo Menti con il fermo obiettivo di cancellare repentinamente la sconfitta di Cerignola, la Gelbison vuole dimenticare la sonora sconfitta in casa con il Monopoli e ripartire dall’ultima trasferta quella di Crotone dove i locali sono riusciti a strappare un pareggio in extremis. Orfano degli squalificati Maselli e Mignanelli, mister Colucci dovrebbe confermare il consueto 4-3-3 con Barosi tra i pali. In difesa spazio ad Altobelli e Caldore con Dell’Orfanello terzino mancino e Maggioni sulla corsia opposta. Lungo la mediana Gerbo potrebbe ritrovare una maglia da titolare accanto a Scaccabarozzi e Ricci alle spalle del tridente che potrebbe riproporre D’Agostino sulla fascia destra a completamento del reparto composto da Pandolfi e Zigoni. Non sono tuttavia da escludere la conferma di Berardocco a centrocampo e di Silipo in avanti, molto dipenderà dalle indicazioni della rifinitura alla luce dei soli 4 giorni che hanno separato la trasferta del Monterisi dalla sfida odierna.

Da considerare, in quest’ottica, anche il possibile impiego di Santos in attacco. Rispetto al match di andata vinto 3-1 dai gialloblù al Torre di Pagani, i cilentani, che sono reduci dal 5-1 incassato a domicilio dal Monopoli e hanno potuto contare su 2 giorni in più di riposo, hanno cambiato allenatore passando da Esposito a De Sanzo. Per il club neopromosso si tratta di un ritorno al Menti dopo le sfide in Eccellenza con la gloriosa Libertas Stabia degli anni addietro. Come è noto, la Juve Stabia ha varato per questa serata la “Giornata Gialloblè” riservando i biglietti a titolo gratuito solo a coloro i quali hanno sottoscritto gli abbonamenti a prezzo pieno tra l’1 luglio e il 5 settembre. Arbitrerà il signor Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Marco Sicurello di Seregno e Luca Chiavaroli di Pescara. Quarto uomo Antonio Di Reda di Molfetta. La Juve Stabia prepara l’assalto ai 3 punti per regalarsi un Natale ancor più felice rigorosamente a tinte gialloblù. Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni, Altobelli, Caldore, Dell’Orfanello; Scaccabarozzi, Gerbo, Ricci; D’Agostino, Zigoni, Pandolfi. All.: Leonardo Colucci.

