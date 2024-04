SERIE D ANTICIPO LA CAVESE NON FA SCONTI BATTUTOIL BOREALE

Nonostante il traguardo promozione già tagliato la Cavese continua ad essere schiacciasassi, imponendosi per 4-1 sul campo della Boreale. All’8′ metelliani già avanti con la rete del solito Di Piazza. A mettere il match in discesa ci pensa Foggia, autore di una doppietta, in gol 46′ del primo tempo e al 57′. Il poker lo cala Felleca al 79′. Il gol della bandiera dei padroni di casa arriva all’86’

