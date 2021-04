La Gelbison cade sul campo del Biancavilla, il risultato finale è di 2-1 per una partita che non ha visto in campo la solita Gelbison ma una squadra meno motivata rispetto agli ultimi mesi. per la serie C nulla è compromesso ma l’Acr è scappata a più 6 anche se non sembra quella lepre irraggiungibile.

Risorge la Polisportiva Santa Maria dopo tanta penitenza e diremmo anche dopo tanta sfortuna. Il punteggio finale sul San Luca di mister Cozza è di 3-2 e questo la mette al sicuro da una pericolosa scivolata nei play out. Il pareggio a Sassari della Nocerina, 0.0, non toglie e non mette rispetto ad una classifica molto importante ma non brillantissima. Notizie, cronache e comenti su www.calciogoal.it