Licata- Santa Maria , Nocerina-Carbonia e Cittanovese-Gelbison in programma mercoledì 6 gennaio alle 14,30.

QUI NOCERA

Tamponi tutti negativi per il gruppo squadra a due giorni dalla sfida col Carbonia. Allenamento pomeridiano al Novi saltato solo da Esposito, per un acciacco che in ogni caso dovrebbe consentirgli di essere a disposizione per mercoledì. Seduta a metà per Diakitè e Cuomo, a scopo puramente precauzionale. Seduta di ripristino per De Iulis rientrato in gruppo. Domani mattina, sempre ad Angri, sarà svolta la rifinitura. Alle 16,00 conferenza stampa di mister Giovanni Cavallaro in modalità streaming.

QUI GELBISON

La formazione Vallese è pronta per la partenza per Cittanova dove affronterà la Cittanovese.Non ci dovrebbero essere particolari problemi per la rosa alla quale si è è aggregato un neo acquisto under Ziroli.

QUI SANTA MARIA

Sul campo di una nobile decaduta del calcio nazionale il Licata,la polisportiva santa Maria cerca di dare continuità alla sua già lusinghiera scia di risultati positivi