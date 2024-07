SERIE D IL MERCATO DELLE SALERNITANE SCAFATESE E NOCERINA SCATENATE ESPOSITO A PAGANI

La Scafatese del presidente Felice Romano è scatenata sul mercato. Il club gialloblù, che parteciperà al prossimo campionato di Serie D, dopo aver ufficializzato il diesse Pietro Fusco e mister Franco Fabiano, ha messo a segno cinque colpi di assoluto rilievo. I canarini allestiranno una squadra competitiva e i primi acquisti lo confermano. A centrocampo è stato definito l’accordo con Raffaele Vacca, reduce dalla stagione con il Siracusa e calciatore che vanta oltre 330 presenze in Serie D. Il classe ’91 ha collezionato esperienza in altre società importanti tra le quali Turris, Casertana e Messina. Oltre a Vacca, che torna a vestire la maglia della Scafatese dopo la parentesi con la Beretti nella stagione 2008/09, ci saranno anche Alessio Esposito e Domenico Aliperta in mediana. Doppio innesto invece in attacco: il jolly Ciro Palmieri, proveniente dall’Angri e cresciuto nel settore giovanile del Napoli, e Ciro Foggia, vincitore dell’ultimo Girone G con la Cavese, hanno firmato con il sodalizio salernitano.

La Nocerina, che ha affidato la panchina a Raffaele Novelli, si è assicurata le prestazioni dell’ala Simone Addessi e del centrocampista Tomas Grandis. Nicola Ferrari va a rinforzare la batteria offensiva dei molossi. La Paganese invece ha scelto il suo nuovo allenatore: il sodalizio azzurrostellato ha puntato su Raffaele Esposito, trainer napoletano e protagonista con la matricola Real Casalnuovo nell’ultimo campionato di Serie D. La Sarnese del diesse Riccardo Bolzan e del tecnico Massimo Agovino ha puntellato diversi reparti: nel pacchetto offensivo è arrivato l’argentino Lautaro Fernandez, a metà campo è stato raggiunto l’accordo con Pierfrancesco Vecchione e in difesa è stato annunciato Rodrigo Callegari. La Gelbison ha messo a segno una serie di colpi di mercato con la conferma di Croce capaci di renderla competitiva per il ritorno in serie c, Puglisi sta lavorando moltisimo Setola, Dambros gli arrivi più gettonati.

